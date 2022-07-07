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Başkan Dündar, esnafla bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Dündar, esnafla bayramlaştı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kurban Bayramı öncesinde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni ziyaret ederek esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar ile bayramlaştı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kurban Bayramı öncesinde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni ziyaret ederek esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar ile bayramlaştı.

Her bayram olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi tarihi çarşıyı ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bir araya geldiği esnaf ve vatandaşların bayramlarını tek tek kutladı. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Dündar, Kurban Bayramı'nın tüm dünyaya birlik, beraberlik, barış, huzur, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulundu. Çarşı esnafı ve vatandaşlar da Başkan Dündar'ın bayramını tebrik etti. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlarla sohbet eden Dündar, Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

Kurban Bayramı'nın gönüllere ferahlık, hanelere huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Dündar, "Tüm İslam aleminde Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Vatandaşlarımız ibadetlerini yerine getirebilmek adına kurban pazarlarına giderek kurbanlarını aldı. Çarşı ve pazarlarımızda da bayram hareketliliği yaşanıyor. Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesinde de Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni ziyaret ederek bayram heyecanını esnaf ve vatandaşlarımız ile birlikte yaşadık. Osmangazi Belediyesi olarak esnaf ve vatandaşlarımızın huzurlu alışveriş yapabilmeleri adına çarşı bölgesindeki denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bayram öncesi alışveriş yapan vatandaşlar ve çarşı esnafının herhangi bir sıkıntı yaşamaması için zabıta aracılığı ile gerekli önlemleri aldık. Yaşanacak her türlü olumsuzluğa anında müdahale edecek şekilde, zabıta arkadaşlarımız çarşının pek çok noktasında görev yapıyor. Kurban Bayramı'nın gönüllerimize ferahlık, hanelerimize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Osmangazi Kurban Yerel Haberler

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