Başkan Dr. Palancıoğlu: "Çocuklar, robotik kodlama eğitimi ile beceri kazanıyor" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Dr. Palancıoğlu: "Çocuklar, robotik kodlama eğitimi ile beceri kazanıyor"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Dr. Palancıoğlu:

Çocukların erken yaşta temel düzeyde robotik kodlama alanında bilgi sahibi olmalarını amaçlayan Melikgazi Belediyesi, yenilikçi fikirler üreterek robotik kodlama kursu veriyor.

Çocukların erken yaşta temel düzeyde robotik kodlama alanında bilgi sahibi olmalarını amaçlayan Melikgazi Belediyesi, yenilikçi fikirler üreterek robotik kodlama kursu veriyor.

İnovatif düşünce ile geleceğin yazılımcılarını yetiştirmek, çocukların hayal ettiklerini gerçekleştirmek, fikir üretmek ve topluma faydalı bireyler olmalarını hedeflediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "72 saat süren Robotik Kodlama kursumuz çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Robotik Kodlama kursumuz ve 13 yaş arası çocuklar için Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek sosyal tesislerimizde bulunan teknoloji atölyelerimizde veriliyor. Geleceğimiz olan çocuklar, kodlamayı ne kadar erken öğrenirse bilime, eğitime ve teknolojiye katkıları da o kadar çabuk olur. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek robotik eğitimi, çocukların kolay ve eğlenceli bir şekilde öğrenebileceği şekilde anlatılıyor. Erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklar; zihinsel gelişim, işlerin planlanması, durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim gösteriyor. Bu kurs ile kendilerini geliştiriyorlar ve günlük yaşamdaki sorunlara özgün çözüm bulmaları daha kolay oluyor. Eğitimde ve teknolojide öncü çalışmalarımızla yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Başkan Dr. Palancıoğlu: Çocuklar, robotik kodlama eğitimi ile beceri kazanıyor

Başkan Dr. Palancıoğlu: Çocuklar, robotik kodlama eğitimi ile beceri kazanıyor

Başkan Dr. Palancıoğlu: Çocuklar, robotik kodlama eğitimi ile beceri kazanıyor

Başkan Dr. Palancıoğlu: Çocuklar, robotik kodlama eğitimi ile beceri kazanıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, matematik, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title