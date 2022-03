Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Bağımlılığı bırak, sağlıklı yaşamı seç"

Melikgazi Belediyesi daha sağlıklı yarınlar için belediye personeline yönelik sigara, alkol ve madde bağımlılığı semineri düzenledi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenen sağlık seminerinin Psikiyatrist Tuğba Kara tarafından verildiğini söyleyen Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Benim iradem güçlüdür, ben bağımlı olmam, ben kontrol edebilirim, bir kere kullanmaktan bir şey çıkmaz, herkes kullanıyor bir şey olmuyor, sadece zayıf bireyler bağımlı olur demeyelim. Bunlar doğru bildiğimiz yanlışlardır. Psikiyatrist Tuğba Kara Hanım madde bağımlılığının nasıl önlenebileceğini anlatarak madde bağımlılarının tedavi sürecinin çok yönlü ve uzun bir süreç olduğunu belirtti. Bağımlılık geliştikten sonra zararlı alışkanlığı bırakmak ve tedavi süreci oldukça güçleşiyor. Bağımlılık gelişmeden önce önlem alınması daha önemli. Sigara ve uyuşturucu gibi konularda kararlı olmak, sabırlı olmak çok önemli ve bırakamıyorsanız muhakkak bir destek alın. En etkili çözüm ise hiç asla başlamamaktır. Sigara, alkol ve çeşitli uyuşturucu maddeler insanın sağlığına zarar, cebine zarar, ekonomisine zarar, çevresine zarar. Gelecek nesillerin sağlığı için zarar. Melikgazi Belediyesi olarak sigarayla, madde bağımlılığı ile mücadele etmeye devam edeceğiz ve bu bağlamda yürütülen çalışmaların da her zaman destekçisi olacağız. Bir an evvel insanlarımızın bu kötü alışkanlıklardan kurtarılması için üzerimize düşen her şeyi yapmalıyız. Verdiği faydalı bilgiler için Psikiyatrist Tuğba Kara Hanımefendiye teşekkür ederiz" dedi.

Seminerin ardından sigara içen kişilere karbonmonoksit ölçümü yapılarak sigara bırakma polikliniğine yönlendirildi. - KAYSERİ