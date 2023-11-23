Başkan Doğan'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla; “Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, büyük bir gayret ve özveriyle, zorluklara göğüs gererek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için gecesini gündüzüne katan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” mesajını yayınladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla; "Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, büyük bir gayret ve özveriyle, zorluklara göğüs gererek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için gecesini gündüzüne katan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" mesajını yayınladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, aydınlık geleceğin mimarı olan öğretmenlerin toplumun gelişmesinde önemli rol oynadığını belirten Doğan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"24 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Millet Mektepleri Başöğretmenliği'ni kabul ettiği gündür. Öğretmenlik, Türk milletinde her zaman kutsal bir meslek olarak benimsenmiştir. Öğretmenlerimiz, genç nesillere çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıyor ve onları içinde bulundukları çağa hazırlıyor. Öğrencileri yeterli bilgi düzeyine ulaştıran öğretmenlerimiz ülkemizin geleceğini de şekillendirmede büyük katkı sağlıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, sosyal ve kültürel yönde yetişmesinde, topluma faydalı bireyler kazandırılmasında emek veren öğretmenlerimize saygımız sonsuz. Merkezefendi Belediyesi olarak öğretmenlerimize ve öğrencilerimize her zaman destek sağlayarak eğitimlerine katkıda bulunuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşen eğitim neferlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, büyük bir gayret ve özveriyle, zorluklara göğüs gererek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için gecesini gündüzüne katan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.