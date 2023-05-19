Başkan Doğan, belediye işçileriyle kahvaltıda bir araya geldi

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, belediye bünyesinde çalışan işçilerle birlik kahvaltılarında bir araya gelmeye devam ediyor.

Belediyenin Dr. Fazıl Doğan sosyal tesislerinde işçilerle kahvaltıda bir araya gelen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, tek tek işçilerle görüşerek istişarelerde bulunuyor. Dr. Fazıl Doğan parkındaki kahvaltı programında Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a Başkan Yardımcıları Süleyman Sami Demirsöz ve Murat Uyanık'ta eşlik etti.

Belediyenin farklı birimlerinde çalışan işçilerin ilçe halkına hizmet vermek gibi kutsal bir görevi bulunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan," İlçemizin yeniden imarı için hep birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu süreçte halkımızın en az seviyede mağdur olması adına tüm personelimizden gayret ve destek bekliyoruz. Halka hizmet, hakka hizmettir. Bu düşünce ile Emet halkımıza hizmet noktasında özverileri çalışma ve gayretlerinizin devamını bekliyorum "dedi. - KÜTAHYA