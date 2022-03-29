Başkan Dinçer: "Ortak akıl ile şehrimizi beraber yönetiyoruz"

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek belediye projelerini gezdi. 2022 yılı yatırım planları hakkında istişarede bulunan Belediye Başkanı Dinçer, muhtarlardan gelen talepleri dinleyerek çözüm üretti.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye ait Piramit Kafe Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Muhtar Buluşmaları programında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Dinçer, şehirde sürdürülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Dinçer, tamamlanıp Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilen Sevgi Evleri projesini ve çalışmaların hala devam ettiği Kalanlar Millet Bahçesi ve Bedir Muhtar Külliyesi'ni beraber gezdi. Yapılan yatırımları değerlendiren ve yapılacak hizmetlerle ilgili talepleri dinleyen Başkan Dinçer, muhtar buluşmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayarak hizmetlerin şehrin her noktasına eşit ulaşmasına özen gösterdiklerini söyledi. Başkan Dinçer, "Göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Muhtarlarımız, bizlerin en büyük yardımcıları konumundalar. Sizler mahallelerinizdeki eksiklikleri, ihtiyaçları bizlere ilettiğiniz için fikir ve görüşlerinizi önemsiyoruz. Bizlerin ortak bir amaç var; birlikte Aksaray'a hizmet etmek. Muhtarlarımız aracılığı ile şehrimizi ortak akılla, el ele yönetmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Aksaray Belediyesi tarafından yürütülen proje sahalarına giderek muhtarların fikirlerini alan Başkan Dinçer, her daim muhtarlarla sağlıklı bir iletişim kurmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Dinçer, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti. Toplantıda, muhtarlar adına söz alan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Dağ, Aksaray'a kazandırdığı hizmetlerden dolayı Başkan Dinçer'e teşekkür plaketi takdim etti. - AKSARAY