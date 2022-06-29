Başkan Dinçer hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Dinçer hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Dinçer hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer Aksaray İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hacı uğurlama programında hacı adaylarıyla görüşerek kutsal topraklara uğurladı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer Aksaray İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hacı uğurlama programında hacı adaylarıyla görüşerek kutsal topraklara uğurladı.

Pandemi sürecinin ardından kutsal topraklarda hac ibadetleri yerine getirilmeye başlandı. Aksaray İl Müftülüğü de kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları için Müftülük önünde program düzenledi. Kutsal topraklara yolculuk programına katılan Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, hacı adayları ile tek tek görüştü. Başkan Dinçer, hacı adaylarına hac ibadetlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Aksaray Belediyesi olarak bu manevi görevi yerine getiren hacı adaylarının yanında olduklarını belirtti. Hacı adayları Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer'e teşekkür etti. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Evren Dinçer Aksaray Hac Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title