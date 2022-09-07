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Başkan Dinçer Fatih Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi

Yerel Haberler

Başkan Dinçer Fatih Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi

Toplum her kesiminden vatandaş ve esnaflarla bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, Fatih Mahallesi esnafı ve sakinleri ile buluştu.

Toplum her kesiminden vatandaş ve esnaflarla bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, Fatih Mahallesi esnafı ve sakinleri ile buluştu.

Fatih Mahallesinde geçtiğimiz Haziran ayında hizmete açılan Fatih Millet Bahçesine ait kafede gerçekleşen toplantıya katılan Belediye Başkanı Evren Dinçer; Fatih Mahalle Muhtarı Yusuf Üçe, mahallede esnaflık yapan işyeri sahipleri, mahalle temsilcileri ve mahalle sakinleri bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların istek, talep ve önerilerini dinleyen Belediye Bakanı Dinçer, mahalle sakinlerinin talep ve isteklerinin azami ölçüde karşılanacağını söyledi. Şehirde yaşayan her bir fert ile her daim gönül birliği içerisinde olduklarını belirten Başkan Dinçer, "Haftanın belirli günlerinde vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir araya geliyor, sizlerin görüş ve önerilerini dinliyoruz. Bizler ilk günün heyecanla her zaman sahadayız. Şehrimiz için hizmet üretiyor, samimiyetle, azimle çalışıyoruz. Toplumumuzun her ferdiyle kucaklaşmaya; gençlerimizle, çocuklarımızla, büyüklerimizle, esnaflarımızla, öğrencilerimizle buluşmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya katılan mahalle sakinleri, kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Başkan Dinçer'e teşekkür etti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Evren Dinçer Fatih Yerel Haberler

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