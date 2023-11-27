Başkan Deveci: "Dünyanın merkezinde kadın var"

Partisinin "Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi"ni imzalayan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Dünyanın merkezinde kadın var. Kadın hayatının her alanında önde gelen isimlerden biri olmalıdır" dedi.

Partisinin "Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi"ni imzalayan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Dünyanın merkezinde kadın var. Kadın hayatının her alanında önde gelen isimlerden biri olmalıdır" dedi.

Atakum Belediyesi Başkanlık makamında "Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi" İmza Töreni düzenlendi. Şiddet ve tacize karşı gerekli önlemlerin alınmasını, önlenemediğinde uygulanacak yaptırımları taahhüt altına almasını amaçlayan politikası belgesini imzalayan Başkan Cemil Deveci yaptığı konuşmada, "Bu belgeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak politika belgesi olarak sunmuş olması önemlidir. Tüm belediyeler herkes kendince bir şeyler yapıyor. Ama merkezi ve aynı içerikteki belgeyi tüm belediyeler bu durum üzerinde bir sorumluluk hissederek dururlarsa bu belgelerin içerikleri yaşam bulur. Bunun olabilmesi için hem kadınların hem erkeklerin hem de politika gerçekleştiren örgütlerin bu konuda hassas davranmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Türk kadını çocuğu ve kocası ile cephede savaştı" diyen Deveci sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Dünyanın neresinde olursa olsun, bir ülkede otoriterleşme kararı verilmişse önce kadına baskı ile başlıyor. Otoriter düzene karşı nereden başkaldırış olmuş ve başarıya ulaşılmışsa oranın yine önde kadın vardır. Dünyanın merkezinde kadın var. Biz bunu henüz fark etmedik. Pek çok alanda kadınlar da fark etmedi. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Türk kadını çocuğu ve kocası ile cephede savaştı. Bu tarihsel gelişime karşı içinde bulunduğumuz günlerde her gün 1- 2 kadın öldürülüyor. 1 Kasım'dan 21 Kasım'a kadar 21 kadın öldürülmüş. Kadını gelecek endişesi içerisinden kurtarmamız lazım. Kadın hayatının her alanında önde gelen isimlerden biri olmalıdır. Bu anlamda kadına şiddet uygulanmamalı çünkü kadın olmadan ailede birlik olmayacaktır."

Başkan Deveci, konuşmasının ardından kadınlarla birlikte politika belgesini imzaladı. - SAMSUN