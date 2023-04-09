Başkan Demir: 'Türkiye'nin nüfusuna göre en güçlü belediyesiyiz'

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde bölgede görev yapan personele 'Onur Belgesi' verildi. Düzenlenen programda konuşan Başkan Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu güne kadar itfaiye başta olmak üzere, tüm birimler, alt yapı, şirketlerimiz, makinalarımız, su idaremizle birlikte şu anda Türkiye'nin nüfusuna göre en güçlü belediyesiyiz. Dolayısıyla bu imkan ve kabiliyetimizi hemen deprem bölgesine yansıttık" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde görev yapan 582 personel için 'Onur Belgesi Takdim' töreni düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter vekili, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve çeşitli birimlerin personelleri katıldı.

Programda konuşma yapan Başkan Demir, asrın felaketi olarak ifade edilen büyük bir afetin yaşandığını belirterek "Yaklaşık 15 milyon nüfusu etkileyen büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. 500 kilometrelik hat boyunca yer kabuğu yarıldı. Çok sayıda insanımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Kalan insanlarımız ise çok büyük acılarla baş başa kaldılar. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak afetlerde tüm kadromuzla tüm imkanlarımızla en çok hazırlıklı, en seri hızlı kabiliyeti olan afet bölgesine ulaşan bu konuda da aldığı eğitimle, gayret ve samimiyetle katkı veren, yara saran bir belediyeyiz. Orada insanlarımızın yanlarında oldunuz. Kendi hayatınızı da riske edecek şekilde çalıştınız. Bütün imkanlarımızla o bölgede olduk. Hala ekiplerimiz bölgede çalışmaya, yara sarmaya devam ediyor. Sizleri tebrik ediyorum" dedi.

"Türkiye'nin nüfusuna göre en güçlü belediyesiyiz"

Başkan Demir, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Samsun'un, bu gibi felaket durumlarında, insanlarımızın ihtiyaç duyduğu durumlarda hemen yanı başında olduğunu bir kere daha gösterdiniz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu güne kadar itfaiye başta olmak üzere, tüm birimler, alt yapı, şirketlerimiz, makinalarımız, su idaremizle birlikte şu anda Türkiye'nin nüfusuna göre en güçlü belediyesiyiz. Dolayısıyla bu imkan ve kabiliyetimizi hemen deprem bölgesine yansıttık."

Konuşmanın ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin aldığı kararla deprem bölgesinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi personeline 'Onur Belgesi' takdim edildi, sonrasında ise iftar programı gerçekleştirildi. - SAMSUN