Başkan Demir: 'Kitap Kafe Samsun'un marka değeri olacak'

Samsun'un Atakum ilçe sahiline yapılan 'Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi'nin inşaatının devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi projesi mimarisiyle, teknolojisiyle, fonksiyonelliği ile Samsun'un marka değeri olacak" dedi.

Samsun'un Atakum ilçe sahiline yapılan 'Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi'nin inşaatının devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi projesi mimarisiyle, teknolojisiyle, fonksiyonelliği ile Samsun'un marka değeri olacak" dedi.

Yaklaşık 47 milyon lira sözleşme bedelli Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi'nin kaba inşaatı tamamlanmak üzere. 5 bin 727 metrekare alana yapılan projede 3 katlı bir kütüphane, 3 katlı bir sergi salonu, 2 katlı bir kafe restoran ve mescit yer alacak.

"7'den 70'e herkese hitap ediyor"

Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi projesi mimarisiyle, teknolojisiyle, fonksiyonelliği ile Samsun'un marka değeri olacak bir tesis olacağını söyleyen Başkan Mustafa Demir, "Bu projede kitap kafe, sergi alanları, sanat faaliyetlerinin icra edileceği mekan, restoran kısmı var. Toprak ve yeşille uyumlu bir proje olacak. 7'den 70'e yerli yabancı herkese hitap eden bir yer olacak. Vatandaşlarımız burada nefes alacak" diye konuştu.

"Gençlerin yaşamına dokunacak"

Proje ile gençlerin yaşamına dokunacaklarını kaydeden Başkan Demir, "Yaptığımız her projede gençlerimizle ilgili özel olarak çalışma gerçekleştiriyoruz. Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi Projesinde yüzlerce kitabın yer alacağı kafede kitapseverlere samimi ve sıcak bir ortam sunacağız. Gençlerin elinden tutulursa yarınların iş insanları, bilim insanları olacaklar. Burası gençlerimizin, üniversiteli büyükleriyle sohbet edecekleri, tecrübe paylaşımı yapabilecekleri de bir mekan olacak. Kısaca burası gençlerimizin, kitap okumak isteyenlerin, araştırma yapmak, ders çalışmak isteyenlerin buluşma noktası olacak. Gençlerimizin projeyi yakından takip ettiklerini ve inşaatının tamamlanıp hizmete girmesini merakla beklediklerini biliyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN