Başkan Demir, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Demir mesajında şunları kaydetti;

"Ülkemizin ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini, büyük bir özveriyle sağlayan Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihi şan ve şerefle dolu olan Jandarma Teşkilatımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle halkımızın takdirini kazanmıştır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle 'Bir Kanun Ordusu' olan Jandarma Teşkilatımız; milletimizin emniyeti için çalışarak şerefli bir görevi ifa etmekte, varlığı ile milletimize güven vermektedir. Jandarma Teşkilatımızın bu önemli görevi 183 yıldır olduğu gibi bundan sonra da layıkıyla yerine getireceğine, her alanda ulaşmış olduğu başarı çizgisini, üstün vazife bilinci ve hizmet anlayışı ile daha üst seviyelere yükselteceğine yürekten inanıyorum. Gelişen güçlü yapısı, eğitim düzeyi ve teknolojik donanımıyla kıvanç duyduğumuz Jandarma Teşkilatımızın 183'üncü yıl dönümünü kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle, hayatta olan kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum." - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel