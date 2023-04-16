Başkan Demir: 'İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız için özel çalışmalarımız var'

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşların evde bakım hizmetlerini karşılıyor, çamaşır yıkama hizmeti veriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yalnız yaşayan ve öz bakımlarını yapamayan 65 ve üstü yaşlılar ile engelli vatandaşlara sahip çıkıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi, evde sıcak yemek, temizlik, sağlık, psiko-sosyal destek, fizyoterapi ve kişisel bakım gibi çok sayıda çalışma yürütüyor. Ekipler, evlerden topladıkları kirli giysileri çamaşırhaneye getirerek yıkıyor. Giysilerin yanı sıra perde, kilim ve battaniye gibi tekstil ürünlerinin de yıkandığı merkezde, 6'sı yıkama ve 6'sı da kurutma olmak üzere 12 makine bulunuyor. 24 saat çalışan merkezde yıkanıp kurutulan çamaşırlar, ütülenerek teslimata hazırlanıyor.

Sosyal belediyecilik anlamında geniş hizmet verdiklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "1 milyon 400 bin vatandaşımıza hizmet götürme gayreti içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada kentimizde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız için özel çalışmalarımız var. Ekiplerimiz çok özverili bir hizmeti gerçekleştiriyorlar. Kendi ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan, engelli olan, ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlarımızın her türlü müşkül durumları için yanlarındayız. İhtiyaçlarını ve taleplerini gidermek için çalışıyoruz. Bu çalışmalardan biri de çamaşır yıkama hizmeti. Bizden yardım bekleyen her vatandaşımızın yanında olup ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Hizmetlerden yararlanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdiler. - SAMSUN