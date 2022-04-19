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Başkan Demir, ekibiyle beraber sahaya indi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Demir, ekibiyle beraber sahaya indi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, önemli projelerinden biri olan 'Kura Nehri Yaşam Alanı' etrafında birim müdürleri ve ekibiyle birlikte çevre temizliği yaptı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, önemli projelerinden biri olan 'Kura Nehri Yaşam Alanı' etrafında birim müdürleri ve ekibiyle birlikte çevre temizliği yaptı.

Eline aldığı kürek ve tırmıkla temizlik çalışmalarına katılan Başkan Demir, ekibi ile beraber saatlerce yorulmadan ter döktü. Yakın zamanda hizmete girmesi beklenen 'Kura Nehri Yaşam Alanı' projesinin Ardahan'ın ülke genelinde en iyi şekilde tanıtılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Faruk Demir, Ardahan, Yerel, Haberler

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