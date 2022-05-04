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Başkan Demir'den bayram ziyaretleri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Demir'den bayram ziyaretleri

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir eşi Zuhal Demir ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla ev ziyaretlerinde bulundu.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir eşi Zuhal Demir ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla ev ziyaretlerinde bulundu. Karşılarında Başkan Demir ve eşini gören ev sahipleri oldukça mutlu oldu.

Başkan Demir, her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan Bayramında ev ziyaretlerinde bulunmayı ihmal etmedi. Hane halklarının bayramlarını tebrik eden Başkan Demir ile eşi Zuhal Demir, çocuklarla yakından ilgilenip onlara özel hediyeler verdi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Faruk Demir, Ardahan, Yerel, Haberler

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