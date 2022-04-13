Başkan Coşkun'dan yaşlılara Ramazan ziyareti - Haberler

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Başkan Coşkun'dan yaşlılara Ramazan ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Başkan Coşkun'dan yaşlılara Ramazan ziyareti

Erzurum İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Ramazan ayı dolayısıyla ilçede ikamet eden yaşlı vatandaşlara yönelik ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Erzurum İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Ramazan ayı dolayısıyla ilçede ikamet eden yaşlı vatandaşlara yönelik ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Elmalı Mahallesi afet evleri ve bağlar mevkisi ile Maden Köprübaşı merkez mahallelerinde yaşlı insanları evlerinde ve bahçelerinde çalışırken ziyaret eden başkan onlara çeşitli hediyeler verdi.

Yaşlı vatandaşların yakın ilgi gösterdiği Başkan Ahmet Coşkun, vatandaşların gönüllerine misafir oldu

Ziyarettin duydukları memnuniyetini dile getiren insanlar dua ederek memnuniyetlerini ifade ederek ziyaretler sırasında duygu dolu anlar yaşandı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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