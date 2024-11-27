Başkan Çondur, sektörün sorunlarını dile getirdi

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı ve Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, TOBB Genişletilmiş Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'nda sektörün sorunlarını dile getirdi.

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı ve Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genişletilmiş Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'na katılım sağladı.

Toplantıda, tarım ve hayvancılık sektörünün mevcut durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılırken, sahadan gelen sorunlar ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alındı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılık sektörlerinin stratejik önemine vurgu yaparak sektörün geleceğine yönelik yürüttükleri çalışmalardan bahsetti. Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsası projeleriyle sektöre öncülük ettiklerini belirterek, "Tarım Bakanlığımızın destekleriyle ülkemizin ilk ve tek ürün ihtisas borsası olan TÜRİB'i faaliyete geçirdik. Bu adımla birlikte hem üreticilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırdık hem de sanayicinin hammaddeye ulaşımını daha etkin hale getirdik" dedi. Ayrıca, tarımsal girdilerdeki yüksek maliyet artışlarına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, bu alanlarda destek mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, bütün dünyada ülkelerin öncelikli gündem maddelerinden biri olan "su" konusunun Türkiye'de de üst düzeyde ele alınmasına yönelik çok faydalı işlere imza atıldığına dikkati çekerek, "Bakanlığımız ülke açısından önemli bir çalışma olan Su Verimliliği Yönetmeliği Taslağını haziran ayında görüşe açtı. Biz de odalarımızdan ve sektör meclislerimizden gelen görüşleri Bakanlığımıza iletmiştik. Su verimliliği hedeflerinin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için, damlama sulama, arıtma ve benzeri sistemlerinin kurulmasına yönelik yatırımlar, yüksek sabit sermaye yatırımı gerektiriyor. Bu yatırımların finansal olarak desteklenmesi adına, teşvik ve hibe destek programlarının da Bakanlık marifetiyle özel sektör kullanımına sunulması kritik öneme haizdir. Diğer bir kritik husus da su verimliliği uygulamalarını ve sunulan destek/teşvik mekanizmalarını tüm ülke genelinde anlatmaktır" dedi.

Bakanlıkla imzalanacak protokol kapsamında da 'su verimliliği' alanındaki farkındalığı tüm Türkiye'ye yaymayı planladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Protokol ile Bakanlığımızla birlikte, oda/borsalarımız ve sektör meclislerimizle farkındalık artırıcı ve bilgilendirici çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Su verimliliği konu başlığını ve yapılabilecek çalışmaları kapsamlı şekilde ele alacağız. Bu önemli çalışmayı hayata geçiren Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sektörün gelişmesi ve rekabet gücünün artmasının birçok etkene ve dinamiğe bağlı olduğunu belirtti.

Sektör temsilcilerinin 81 ilde büyük emekle ekip, biçip, işleyerek, markalaştırdığını dile getiren Yumaklı, Bakanlık olarak bu süreçte üreticilere ellerinden gelen desteği sağladıklarını, sektörün gelişmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Yumaklı, çiftçilerin alın teri ve emeğiyle ülke tarımının her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek şöyle devam etti: "Tarım sektörüne stratejik olarak yaklaştık. Son 22 yılda tarım sektörüne aktarılan destek 1 trilyon 365 milyar lira. Bitkisel üretim miktarımızı yıllık 139 milyon tona çıkararak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık."

Bütün ülkeler için gıda arz güvenliği konusunun milli güvenlik meselesi olduğunu ifade eden Yumaklı, ülkelerin kendi kaynaklarını gözeterek daha korumacı davrandığını söyledi.

Yumaklı, ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanmanın önemine işaret ederek, "Bu kapsamda bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünlerinde planlamayı hayata geçirdik. İşlenmeyen arazilerin üretime kazandırılması, tarımsal alanların kayıt altına alınması, sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması ve tarım sayımıyla ilgili çalışmaların başlatılması, tarımda devrim niteliğinde uygulamalar oldu" dedi.

Çondur'dan sektörel çözüm vurgusu

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Başkan Yardımcısı ve Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, tarım ve hayvancılık sektöründeki sorunları ele almak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlenen geniş kapsamlı toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çondur, "Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığında, konsey üyelerinin katılımıyla gerçekleşen bu toplantıda, tarım ve hayvancılık sektörümüzde karşılaştığımız sorunları dile getirdik. Sektörümüzdeki temel meseleleri masaya yatırarak, çözüm önerilerimizi sunduk" dedi.

Tarım sektörünü doğrudan etkileyen önemli sorunların ele alındığı toplantıda Çondur, pamuk ticaretindeki katma değer vergisi sorunu, prim desteklerinin yetersizliği gibi konuları gündeme getirdi. Çondur, bu sorunların çözülmesi için somut önerilerde bulunarak, sektörün sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Toplantının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile TOBB arasında 'Su Verimliliği Çalışmalarında İş Birliği Protokolü' gerçekleşti. Protokolün sektöre katkı sağlayacağını dile getiren Çondur, "Tarımda su verimliliği sürdürülebilir üretim açısından kritik bir öneme sahiptir. Protokolün ülke tarımının geleceği için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN