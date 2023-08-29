Başkan Çömden'den 30 Ağustos mesajı

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zaferi'nin 101. yılını kutlayan Başkan Çömden, "30 Ağustos, Türk Ulusunun Mustafa Kemal önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Ulusumuzun, Malazgirt Meydan Muharebesi'nden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'na kadar en zor şartlar içinde bile bağımsızlığını korumuş olması, birliğimizin, geleceğimizin ve gücümüzün güvencesidir. Türk ulusunun ordusuyla tek bir yürek ve yumruk halinde birleşerek gösterdiği cesaret, kahramanlık ve vatan sevgisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yükselişindeki en sağlam yapı taşlarından biridir. Ulus olarak ortak hedefimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün, ilkelerine sonsuza kadar sahip çıkarak çağdaş, laik ve demokratik Cumhuriyeti her zaman korumaktır. Ulu Önderin ilkeleri yolumuzu her zaman aydınlatacak, bizlere güç verecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı, büyük bir coşku ve umutla kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Kuyucaklı hemşehrilerimin ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - AYDIN