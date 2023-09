Başkan Çolakbayrakdar: "Türkiye'de ilk olan glutensiz Kayseri Mutfağı, şehrimiz adına gurur vericidir"

Kocasinan Belediyesi tarafından Türkiye'de bir ilk olan Kayseri'nin yöresel mutfağının glütensiz olarak hem imalatının yapıldığı hem de paket hizmetinin olduğu 'Kafe Sinan Glütensiz Tesisi'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Profesyonel aşçılar tarafından glütensiz şekilde hazırlanan Kayseri mutfağının lezzetlerinin tadıldığı programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, çölyaklılara yönelik 2017 yılında ilk olarak başlatılan ve Türkiye'de diğer belediyelere örnek olan projelere bir yenisini daha eklediklerini belirterek, Türkiye'de ilk olan 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' Projesi'nin şehir adına gurur verici olduğunu söyledi.

Kocasinan Belediyesi tarafından Yakut Mahallesi'nde hayata geçirilen 'Kafe Sinan Glütensiz' SOGEP Projesi'nin tanıtım programına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Bayar Özsoy ve Dr. Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çölyaklı aileler katıldı. Türkiye'de ilk olan 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' projesini, hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, 'Glütensiz Kayseri Mutfağı'nın çok kıymetli ve değerli olduğunun altını çizerek; "Geçtiğimiz günlerde Agrega Üretim tesisi için 70 Milyon TL, araç filosuna eklediğimiz 38 yeni araca da yaklaşık 129 Milyon TL yatırım yaptık. Bugün de burada Kafesinan Glütensiz Kayseri Mutfağı'nın tanıtımını yapıyoruz. Yaklaşık 5 milyon TL'ye mal olan ve rakamsal olarak büyük olmayan ama anlam ifadesiyle çok kıymetli bir tesisi hayata geçirdik. 3/1'lik kısmı Sanayi Bakanlığımızın desteğiyle oldu. SOGEP Projesi çerçevesinde 98 puan alarak, bu proje hayata geçti. Bu vesileyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Glüten, çölyak rahatsızlığı bu kadar hayatın içinde olduğunu bilmiyorduk. 2015 yılında detaylı öğrendiğim çölyak rahatsızlığı için Türkiye'de ilkleri gerçekleştirerek, her zaman farklı ve yeni projelerle destek veriyoruz. Bu çerçevede 2017 yılında ilk olarak başlattığımız ve Türkiye'de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 60 çölyaklı aileye destek olurken bugünlerde 209 çölyaklı aileye, çölyak paketi dağıtıyoruz. O zaman Türkiye'de ilk olan bu uygulama, TBMM Çölyak Komisyonu'nun dikkatini çekmişti ve gelip Kayseri'de incelemelerde bulundu ve gerek şehrimizde gerekse ulusal manada Türkiye'mizde birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapmaya başladı" ifadelerini kullandı. İnsanların hayatını kolaylaştıran belediyecilik faaliyetleri yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şehrin yöresel ürünlerini 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' ile uluslararası arenada tanıtacaklarına vurgulayarak; "'Glütensiz Kayseri Mutfağı', Türkiye'de ilk defa uygulanan bir modeldir. Kayseri'nin yöresel yemekleri; mantı, yağlama, nevzine, yağ mantısı ve erişte gibi ürünleri tesisimizde üretiyoruz. Kayseri mantısı gibi diğer ürünler, Türkiye'de sadece burada glütensiz şekilde yapılıyor. Bu da Kayseri ve Kocasinan adına gurur vericidir. Çölyak rahatsızlığı olanlar ve glütensiz yaşam biçimini tercih edenleri, rahatlıkla erişebilecekleri tesisimize bekliyoruz. Hem restoran hem de paket hizmeti verdiğimiz tesisimizde ürettiğimiz ürünleri, Türkiye'nin her bir tarafına ulaştırıyoruz. İnsanların hayatını kolaylaştırmak için belediyecilik faaliyetini yaptığımızı sözle söylerken, bu ve buna benzer tesisleri hayata geçirerek, bir fiil sözlerimizin ardından olduğumuzu ve hayata geçirdiğimizin ispatını göstermiş oluyoruz. Glüten hassasiyeti olan veya glütensiz ürünlerle beslenmeyi kendisine hayat biçimine getirmiş olan bütün hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Başkan Çolakbayrakdar'ın hizmetten hizmete koştuğunu dile getirerek, "Hem hizmet peşinde koşuyor hem de hizmetini çeşitlendiren başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Bir doktor olarak önemli ve anlamlı çalışmasından dolayı başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Kayseri, bu alanda da ilkleri gerçekleştirmiştir. Alerjisi olan kardeşlerimizin Kayseri'mizde hiçbir sıkıntı duymadan her ürünü şehrimizde rahatlıkla bulup, yiyebileceklerinden dolayı şanslı olduklarını ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekilli Ayşe Böhürler de Kayseri mutfağının özünde un ve yağ olduğuna dikkat çekerek, "Çölyak hastaları, diyet yapmak ve sağlıklı yaşamı tercih edenler, artık yiyeceklerin içerisinde glüteni çıkarıyorlar. Bu anlamda belediyelerimizin hizmetleri giderek çeşitleniyor ve detaylanıyor. Bu anlamda başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm belediyelerimizi kutluyorum" dedi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise belediyelerin çağ atladığını belirterek, "Bu tesis; modern, çağdaş ve son dere insanı olmuş. Glütensiz yaşam hayatın bir parçası oldu. 1994'ten beri özellikle Kayseri'mizde belediyecilik bugünlere geldi. O zamanlar belediyecilik hizmetlerinde sıkıntılar vardı. 94'ten başlayan süreçte, belediyecilik çağ atladı. En son geldiğimiz nokta evlere glütensiz yemek servisi bile başladı. Bu bir aşamadır ve bu bir milattır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından profesyonel aşçılar tarafından glütensiz şekilde hazırlanan Kayseri mutfağının lezzetlerinin tadılmasıyla program sona erdi. - KAYSERİ