Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'a 35'nci tesisi kazandırıyor

Kocasinan'a göreve geldiğinden bu yana 34 tesis kazandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın son olarak Fevziçakmak Mahallesi'ne kazandırdığı Sinan Kütüphanesi'nde geri sayım başladı. Yeşile büyük önem verdiği için kütüphanenin alanında bulunan ağaçları da projeye dahil eden Başkan Çolakbayrakdar, özellikle gençler başta olmak üzere 7'den 70'e herkesin ilgisini çekeceği yeni kütüphanenin bir cazibe merkezi olacağını ifade etti.

Fevziçakmak Mahallesi'ndeki 535 metrekare alana sahip Sinan Kütüphanesi'nin örnek bir belediye hizmeti olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, tesisin iç tefrişat çalışmalarının ardından en kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Kayserililerin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik parolasıyla Kocasinan'a yeni bir soluk getirdiklerini vurgulayarak, "Kayseri için tarihe geçecek hizmetler ürettik ve yeni projelerle ilçemizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Hemşehrilerime daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak 7'den 70'e herkes için projeler üretiyoruz. Özellikle göreve geldiğinden bu yana hemşehrilerimin daha mutlu ve huzurlu olabileceği sosyal yaşam alanları ile tesisler yapıyoruz. Bunlardan biri olan Fevziçakmak Mahallemizde yapımını tamamladığımız 'Sinan Kütüphanesi', şimdiden hayırlı olsun. Özellikle gençlerimizin hem ders çalışacakları hem de verimli vakit geçirecekleri ve Kafe Sinan'ında yer aldığı yeni bir tesis kazandırmış oluyoruz. Biliyorsunuz ki Kocasinan Akademi, Gençlik Kulübü, Çocuk Kulübü ve diğer bütün alanlarda hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katacak çalışmalar yapıyoruz. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa edip, hayata geçirebilmektir. Özellikle yaptığımız hizmetler, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir" ifadelerine yer verdi.

Yatırımlarla Kocasinan'ı geleceğe taşımaya devam edeceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin yaşamaktan keyif alabileceği ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa etmek için durmadan çalıştıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ