Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, tarım arazisini inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kadınların organik üretim yapacağı 25 bin dönümlük tarım arazisinde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Şeker Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı ile Şehir Hastanesi kavşağının yanında bulunan arazide üretim yapacak.

Tarım arazisinde incelemede bulunan Çolakbayrakdar, bu yaz kadınlara tarlaları teslim ettiklerini, kadın çiftçilerin burada domates, patlıcan, kabak, salatalık, çilek, biber gibi organik ürünler yetiştirip hasat edeceğini belirtti.

11 üreticinin yer aldığı bu çalışmanın ileriki zamanlarda daha da büyüyeceğini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hanım kardeşlerimizin hayatın her alanında olduğu gibi tarımsal üretiminde de içinde olması için desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu noktada kadın kooperatifimiz için yapmış olduğumuz bu proje örnek teşkil ediyor. Özellikle hem şehrimizde hem ülkemizde farklı ufuklar açacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Fiziki olarak yapılması gerekenlerin son aşamasındayız. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla burası sezona hazır hale gelmiş olacak."