Başkan Çolakbayrakdar'dan TEKNOFEST için gençlere tam destek

Kocasinan Belediyesi, TEKNOFEST'e hazırlanan lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan toplam 18 takıma teknik ekipman ve cihaz desteği verdi. Finallerde yarışmaya hak kazanan takımlarla bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, onların yaptıkları aracı ve diğer ürünleri test ederek, "Yarınların teknolojisini üretecek olan gençlerimiz ve çocuklarımıza her zaman destek oluyoruz" dedi.

Erciyes Üniversitesi kampüs alanında insansız hava aracı, akıllı ulaşım, elektromobil ve roket kategorilerinde finallerde yarışmaya hak kazanan 7 takımın yaptıkları ürünleri inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, onları tebrik etti. Sevimli tasarımla dikkat çeken aracı test eden Başkan Çolakbayrakdar "Fikri olan ama imkanı olmayan gençlere, her konuda imkan oluyoruz" dedi.

"Büyüyen, gelişen Türkiye'nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz en güzel şekilde ortaya koyuyor" diyen Başkan Çolakbayrakdar, ülkenin teknolojik kalkınmasına ve teknolojiyi üreten nesillerin yetiştirilmesine katkı sağladıklarını vurgulayarak, "Öncelikle gençlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Rabbim, muvaffak etsin. Kocasinan Belediyesi olarak TEKNOFEST yarışması başladığından beri gençlerimize destek veriyoruz. Bu anlamda atölye ve tesislerimizle destek vermenin yanı sıra sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl ilkini yaptığımız Kocasinan Teknoloji Festivalini (KOCAFEST) ile gençlerimizin hayallerini gerçekleştirdik. Bu yıl ise daha kapsamlı hale getireceğiz. Büyüyen, gelişen Türkiye'nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz, KOCAFEST'te en güzel şekilde ortaya koydu. Geleceğin teknolojisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklemiş olduğu uzay ve havacılık alanında, gençlerimiz yerli ve milli olarak teknolojik ürünler üretiyor. Biz bugün gençlere destek veriyoruz, biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Gençlerimizin talepleri doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz desteği artırarak sürdüreceğiz. Biliyoruz ki teknoloji noktasında teknoloji üreten, teknolojiden istifade eden yerli ve milli ürünlerle bunu yapabilirsek o kadar başarılı oluruz. Bunun içinde Kocasinan Akademi olarak gençlerimize desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla çocukları ve gençleri, geleceğin Türkiye'sine hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Kocasinan Belediyesi'nin Türkiye genelinde bilimsel ve teknoloji alanında en güzel imkanı sağlayan belediye olduğunu belirten gençler ise desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kocasinan Belediyesi'nin destek verdiği ve finallerde yarışmaya hak kazanan 7 takım ise şu şekilde:

Sancaktar Takımı -Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Gökay İha Takımı -Erciyes Üniversitesi

Entegre Takımı -Abdullah Gül Üniversitesi

Kuşçu Roket Takımı -Sami Yangın Anadolu Lisesi

Volta Roket ve Voltacar Takımları -Erciyes Üniversitesi

Kartal Air Takımı -Merkez Melikgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - KAYSERİ

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