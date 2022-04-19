Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli'

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi'nin 7 ay önce başlattığı ve Ramazan ayında da devam ettirdiği 'Gönül Kazan'ı projesiyle 65 yaş üstü 138 vatandaşın evine günde bir öğün sıcak yemek ulaştırılıyor. Yaptığı örnek çalışmalarıyla büyüklerin de hem gönlünü hem de hayır duasını alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz, bizim için ayrı değerli ve önemlidir. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sosyal sorumluluk anlamında Türkiye'ye model olan bir belediye olarak, 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşlarında yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Gerek Kocasinan Belediyesi, gerek şahsım olarak her zaman büyüklerimizin yanındayız. Kıymetli büyüklerimiz, bizim başımızın tacıdır. Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara aktaran değerli büyüklerimize toplum olarak değer veriyoruz. Onlara daha çok değer vermek, sevgide, saygıda ve hizmette kusur etmemek gerekir. Kadim büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizler, her zaman onların yanındayız. Allah yaşlılarımızın hayır duasından bizleri mahrum bırakmasın. Bu noktada 7 ay önce başlattığımız ve Ramazan ayında da iftarlarını açmalarına vesile olduğumuz 65 yaş üstü 138 vatandaşımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi büyüklerimizin yanındayız. Hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle değerli büyüklerimize hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. Kocasinan'ın kadim büyükleri ise Kocasinan Belediyesi ekiplerinin haftanın yedi günü sıcak yemek getirdiğini belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a dua etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 138 kişiye haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek servisi yapıyor. Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde hijyenik bir ortamda hazırlanarak özenle paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülerek sıcağı sıcağına teslim ediliyor. Haftanın 7 günü yapılan servis ile ilçedeki 138 yaşlı vatandaşın günde bir öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel