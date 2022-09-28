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Başkan Çiftçi, vatandaşlara belediyenin projelerini anlattı

Yerel Haberler

Başkan Çiftçi, vatandaşlara belediyenin projelerini anlattı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahalle meclisi toplantısında vatandaşlarla buluşarak, belediyenin projelerini anlattı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahalle meclisi toplantısında vatandaşlarla buluşarak, belediyenin projelerini anlattı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte mahalle meclisi toplantısında vatandaşlar ile bir araya geldi. Toplantıda Başkan Çiftçi, 3.5 yılda yapılan hizmetleri anlatarak, vatandaşların sorularını yanıtladı. Vatandaşlarla birlikte kenti yönettiklerini söyleyen Başkan Çiftçi, "Çocukluğumun geçtiği ve yaşadığımız şehrimize hizmet etmek için canla başla çalışıyoruz. Sizler bize inandınız, güvendiniz göreve getirdiniz. Layıkıyla bu görevi yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Biz istiyoruz ki ilçemizi sizlerle birlikte yönetelim, doğruyu birlikte yapalım, istişare edelim. Yenimahalle ve ilçemize bölgenin en büyük Kitap Kahvesi'ni kazandırdık. Yenimahalle'de aile sağlığı merkezi, spor salonu ve muhtarlık binasının temelini attık. Parkları yenileyerek yeni parklar yaptık. Parkları kameralarla donatarak güvenli hale getirdik. Çalışmalarımız hız kemeden devam ediyor" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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