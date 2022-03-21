Başkan Çetin, kız isteme merasimine katıldı

SEYHAN, ADANA (İHA) - Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Altınova Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Seyhan Tozluyurt'un oğluna, Gümüşoluk Mahalle Muhtarı Lokman Aldemir'in kızını istedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, muhtarların daveti üzerine, Tozluyurt ve Aldemir ailelerinin evlatları için tertip edilen kız isteme merasimine katıldı. Başkan Çetin, evlilik yolunda ilk ciddi adımı atan gençlerin isteme merasiminde Yıldırım Beyazıt Muhtarı Seyhan Tozluyurt'un oğluna, Gümüşoluk Mahalle Muhtarı Lokman Aldemir'in kızını istedi.

Çetin, Allah'ın emri Peygamber'in kavli ile Gümüşoluk Mahalle Muhtarı Lokman Aldemir'den olumlu yanıt alınca, genç çifti kutlayarak bir ömür boyu mutluluklar diledi.

"Allah tamamına erdirsin"

Hayırlı bir işe vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çetin, "Allah'ın emri, Peygamberin kavliyle; Altınova Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarımızın oğluna, Gümüşoluk Mahalle Muhtarımızın kızını istedik. Damat tuzlu kahveyi içti. Allah tamamına erdirsin. Allah nikahınızı kıymayı da bizlere nasip etsin" dedi. - ANKARA