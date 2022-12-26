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Başkan Çetin'i duygulandıran öğretmen

Yerel Haberler

Başkan Çetin'i duygulandıran öğretmen

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Halk Günü'nde emekli Tarih Öğretmeni Osman Çalık'ın yazıp okuduğu "akrostiş" şiirle duygulu anlar yaşadı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Halk Günü'nde emekli Tarih Öğretmeni Osman Çalık'ın yazıp okuduğu "akrostiş" şiirle duygulu anlar yaşadı.

Başkan Çetin, yaklaşık 9 yıldır sürdürdüğü Halk Günü uygulamasında binlerce vatandaşı dinledi, bir o kadar da sorun çözdü ve öneriyi gündemine aldı. Sürekli dert dinleyen ve sorun çözen Başkan Çetin, son toplantıda bir sürprizle karşılaştı.

Vatandaşlar arasında yer alan emekli Tarih Öğretmeni Osman Çalık, Sarıçam'da ikamet ettiğini, Başkan Soner Çetin'i çok takdir ettiğini belirterek, yazdığı akrostiş şiiri okumak ve şiir kitaplarını armağan etmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine Başkan Soner Çetin, Osman Çalık'ı yanına davet etti. Emekli Öğretmen Osman Çalık, dizelerin baş harfleri birleştirildiğinde "Soner Çetin Başkan" olarak okunan şiiri seslendirdiğinde Başkan Soner Çetin'in duygulandığı gözlendi.

Osman Çalık'a çok teşekkür eden Başkan Soner Çetin, bu tür sürprizlerin çok güzel olduğunu ve çalışma azmini artırdığını söyledi. Başkan Çetin, "Bu sevgiyi, saygıyı, ilgiyi gördüğünüzde tüm yorgunluğunuzu unutuyor, daha çok çalışmak için kendinizde güç buluyorsunuz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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