Başkan Çetin'i duygulandıran gösteri

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çanakkale Zaferi etkinliklerinde kreş çocuklarının gösterisinde duygulandı ve göz yaşlarına hakim olamadı.

Çukurova Belediyesi Kültür ve Tesisler Müdürlüğünün birlikte düzenlediği etkinlik Çanakkale ve Adana Şehitleri Parkında gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Başkan Soner Çetin, 18 Mart Çanakkale Zaferinin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. Bu önemli parkın yapım hikayesini anlatan Başkan Çetin, "Her yıl binlerce öğrencimizi ve vatandaşımızı Çanakkale'ye gönderdik. Talep o kadar çok arttı ki artık taleplere cevap vermek imkansız hale gelmişti. Çanakkale Komutanlığı ile irtibata geçtik ve onlar bizi yönlendirdi. Böylece bu parkı hizmete açtık. Şimdi okullar geliyor, vatandaşlarımız ziyaret ediyor ve bu ruhu yaşıyorlar" dedi.

Başkan Soner Çetin, Çukurova Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde eğitim alan çocukların kendilerine emanet edildiğini vurguladı. "Ağaç yaşken eğilir" ifadesini kullanan Başkan Çetin, "Çocuklarımız kreşlerimizde İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini öğreniyor. Biz Atatürk ilkelerinden ayrılmayan ve Cumhuriyet değerlerine bağlı çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza bu eğitimi veren öğretmenlerimizi kutluyorum" şeklinde konuştu.

Tarih Öğretmeni Semra Peynirci de konuşmasında Çanakkale Savaşını anlattı ve Çanakkale Zaferinin tarihin en görkemli zaferlerinden biri olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından kreş öğrencilerinin Çanakkale konulu mini gösterisi büyük beğeni topladı. Gösteri sırasında duygulanan Başkan Soner Çetin gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra Başkan Soner Çetin çocuklarla birlikte Çanakkale Türküsünü söyledi ve ardından Diorama Salonu gezildi. - ADANA