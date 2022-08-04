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Başkan Çetin'den Gökçek'e cevap

Başkan Çetin'den Gökçek'e cevap

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçeye kazandırdıkları Dinozor Park ile ilgili iddialarda bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e tepti gösterirken, "Ankaralının ve milletin 801 milyon dolarını çöpe atan Melih Gökçek'in belediyemize asılsız iddialarla...

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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçeye kazandırdıkları Dinozor Park ile ilgili iddialarda bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e tepti gösterirken, "Ankaralının ve milletin 801 milyon dolarını çöpe atan Melih Gökçek'in belediyemize asılsız iddialarla saldırması suçluluk telaşıdır" dedi.

Başkan Çetin, yaptığı açıklamada, Çukurova ilçesindeki Dinozor Parkı 5 ayda tamamladıklarını belirterek, "Biz bu devasa parkı yaptırırken, Yap-Birlikte İşletelim-Devret modelini uyguladık. Parkın yapımı için belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadı, ayrıca işletmeci belediyemize her yıl belirli miktarda kira ödemeyi taahhüt etti. Böylece belediyemiz belirli bir gelir de elde etmiş oldu. Ankaralının ve milletin 801 milyon dolarını çöpe atan Melih Gökçek'in belediyemize asılsız iddialarla saldırması suçluluk telaşıdır. Sayın Melih Gökçek, 801 milyon dolar harcadığı parkı hiç açıp halkın hizmetine sunamadı. Biz ise temelini atıp 5 ayda 5 kuruş harcamadan hizmete açtık" ifadelerini kullandı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Melih Gökçek Soner Çetin Çukurova Dinozor Yerel Haberler

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