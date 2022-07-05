Başkan Ceritoğlu Sengel, İddialara Belgelerle Yanıt Verdi

Selçuk Belediyesi, Temmuz ayı Belediye Meclisi toplantısında konuşan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, İl Tarım Müdürlüğü tarafından belirlenen marjinal tarım arazilerinde yürütülen inşaat faaliyetleri üzerinden başlatılan itham ve iddialara belgelerle yanıt verdi.

Belediye çalışanlarına güveninin tam olduğu belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Net, keskin ve kararlı ne yaptığını bilen bir belediye yönetimi ve belediye başkanı var burada. O yüzden Efes Selçuk Belediye Başkanı olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte biz her yaptığımız işi mevzuata, hukuka ve hükümlere uygun bir şekilde yaparız" dedi.

Sengel, belediyeyi hedef alan ithamlara ve kirli siyaset anlayışına karşı kararlılıkla mücadele edeceğini belirterek, "Ben bu kentin çocuklarını siyasete yedirmem. Bunu herkes bilsin" diye konuştu.

MECLİS'TEN BAŞKAN CERİTOĞLU SENGEL'E TAM DESTEK

Oturumda söz alan CHP ve AKP'li meclis üyeleri de belediye yönetimine ve çalışanlarına güvendiklerini ve Efes Selçuk'un çıkarına olan her konuda belediye yönetiminin yanında olacaklarını dile getirdi.

"BİZ HER İŞİ MEVZUATA VE HUKUKA UYGUN YAPARIZ"

Sengel, kendine güvenen bir siyaset anlayışı ile yürüttüğü belediye başkanlığı görevinde, çalışanları ile birlikte, yasal olmayan hiçbir işin altına imza atmadıklarını ve bu konuda kendilerine olan güvenin sonuna kadar arkasında olduklarını belirtti.

Söz konusu imarla ilgili komisyonlara gelen çalışmaları şeffaf yönetim anlayışını dikkate alarak tüm meclis üyeleri ile birlikte incelediklerini, bundan sonra da aynı şeffaflığın devam edeceğini vurgulayan Sengel, "Net, keskin ve kararlı ne yaptığını bilen bir belediye yönetimi ve belediye başkanı var burada. O yüzden Efes Selçuk Belediye Başkanı olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte biz her yaptığımız işi mevzuata, hukuka ve hükümlere uygun bir şekilde yaparız" dedi.

TEK TEK ANLATTI

Bir tarım arazisinin marjinal tarım alanına çevrilme yetkisinin sadece İl Tarım Müdürlüklerinde olduğunu belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Tarım arazilerinin marjinal tarım arazisine çevrilme işi ya da tarım dışı olması gibi mevzular noktasında bu meclis salonunda da komisyonlarda da çok konuştuk. Bu noktada her zaman söylediğimiz bu marjinal tarım alanlarına yapılan tarımsal depolardır, konutlar noktasında gerçekten mevzuatla ilgili bir sıkıntı var, uyumsuzluk var ve bunların düzeltilmesi gerekir. ya da bu konuda biz bir şey yapabilir miyiz? Konuşmalar hep bu seyirde gerçekleşti. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştük. Onlardan almış olduğumuz bilgilerden de bahsederek bütün açıklamaları size sarih ve net bir şekilde yapayım. Şunu çok net ortaya koyalım; ne yazık ki tarım alanı olan yerler İl Tarım Müdürlüğü'nün görüşü ile marjinal tarım alanına çevriliyor ve bu konuda bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Bir de tarım dışı olan alanlar var" dedi.

Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/25000'lik plan notları ile İl Tarım Müdürlüğü'nün mevzuat ve uygulamaları arasında çelişkili durumların oluşabildiğini belirterek, belediyeler için planların bağlayıcı olduğunu ve plan hükümlerine uymak zorunda olduklarını ifade etti.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

İnşaat ruhsatı verilen örnek alanda yapılan denetimler sonucunda saptanan usulsüzlük ve yasadışılığı fotoğraflarla belgeleyen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, tüm Selçuk genelinde mülkiyeti her kime ait olursa olsun denetimlerin devam edeceğini söyledi.

"BENİM DEDİKODU İLE HARCAYACAK ZAMANIM YOK…"

Tarım arazilerinin Marjinal Tarım Arazisi olarak belirlenmesi süreçleri ile devlet kurumlarının çelişkili kararlarına da dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, şöyle konuştu:

"Tarım İl Müdürlüğü ilk defa metrekaresine kadar yazarak marjinal tarım alanıdır diyor. Sonra burada inşaat ruhsatını alıyor. Sonra inşaata başlanıyor. Ruhsatta olmayan bir istinat duvarı da yapılıyor. Bu duvar bizim imar işlerimiz tarafından doğal olarak mühürleniyor. DSİ'den özel yazı geliyor istinat duvarı uygundur, mührü sökün diye. Bu sürecin sonunda tarım dışı olan yerle ilgili, 'Burası tarım dışı belediye buraya ruhsat vermiş' diyerek ondan sonra bel altı mevzulara giriliyor. Benim dedikodu ile harcayacak tek bir zamanım yok Efes Selçuk'tan çaldırmam o zamanı."

"RUHSATI VERİRKEN DE MÜHÜRLERKEN DE BELEDİYECİLİĞİMİZİ YAPTIK"

Gündeme getirilen Çamlık'taki alan hakkında konuşan Başkan Ceritoğlu Sengel, "Verilmiş olan ruhsat yedi tane tarımsal depo, bir tane de çiftçinin barınması amaçlı yapı için var. Yapı dediğimiz de tarımla iştigal olanların barınması amacıyla yapılan konut. İmar müdürlüğüne gelen ruhsat ile ilgili 1/25000'lik planlara gidilir. Bu plan notlarına bakılır. Kapalı alan yapma metrekaresi net ve bellidir. Kapalı olan yapma metrekaresinde hak sahibi ben buraya tarımsal depo yapmak istiyorum dediyse ister bölerek yapar, ister bütün yapar. Arkadaşlar da 2019'da imar durumunu veriyorlar. Projesi geliyor. Ondan sonrasında da inşaat ruhsatını alan kişi inşaata başlıyor. İnşaat izni verildiği zaman ruhsatına uygundu. Daha sonra inşaat ruhsatında olmayan bir tesisat fark etmişler, işlemlerini yaptılar. Yani ruhsatı verirken de belediyeciliğimizi yaptık, mühürlemede de belediyeciliğimizi yaptık" dedi.

"HERKES KENDİ ARAZİSİNDE YASAL DEĞİLSE CEZASINI ÖDER"

Yapılan mühürleme sayılarına yıl yıl örnek veren Sengel, "Efes Selçuk Belediyesi çalışanları ve Efes Selçuk Belediye Başkanı her daim her koşulda herkese karşı belediyecilik görevleri neyi gerektirirse onu yapar. Net" dedi.

AKP'li meclis üyelerinin belediye başkanlığına verdiği dilekçe ve ifade edilen şikayetlerin ardından denetimlerin sürdüğünü aktaran Sengel, "Sonrasında arkadaşlarıma dedim ki; bütün marjinal tarım alanlarındaki devam eden ve ruhsatını almış olan yapılara bakın. Bir bölge tespit ettik, mevcut olan metrekarenin haricinde beton, kilit parke ve arkasında inşaat bulmuşlar. Doğal olarak belediyecilik faaliyetlerini yaptılar. Bu arada aynı gün içerisinde ruhsatını alıp sundurma yaptığı için mühürlenenler, yine halen daha kimi değişiklikler yapıp tadilat ruhsatını almayanlar da mühürlendi. Şu anda da devam ediyor. Herkes kendi arazisinde yasal değilse cezasını öder" diye konuştu.

"BEN KENDİMDEN VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMDAN ÇOK EMİNİM"

Belediye çalışanlarına her zaman güvendiğini ve her işin kanun çerçevesinde yapıldığının altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bundan sonra aklıma yatmayan her marjinal tarım alanında dava açacağız. Siyaseti şerefimle yapıyorum. Siyaseti ve belediyeciliği çalışma arkadaşlarımın bana, benim onlara olan güvenim ile yapıyorum. Ben imar müdürlüğüne ve orada çalışan arkadaşlarıma çok güveniyorum. Gidip savcılığa şikayet edenler beni şikayet etmiyor. Bu kentin çocuklarını şikayet ediyor. Ben bu kentin çocuklarını siyasete yedirmem. Bunu herkes bilsin. Zannetmeyin ki bu işler benim moralimi bozar. Ben kendimden de çalışma arkadaşlarım da çok eminim. Kimseye de kısasa kısas yapmam. Sadece önüme o dilekçe geldiği için çok konuşulan bir yer vardı. Oraya gidildi bakıldı. Siyasetle ilgili kimsenin ailesi ile ilgili bir şey söylemiyorum. O zaman çiğ siyaset olur ve Efes Selçuk'a da çiğ siyaset yakışmaz" dedi.

ANKA / Yerel