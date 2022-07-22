Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Avrupalı Gençlere Rehberlik Etti

İzmir'in Selçuk ilçesi Avrupa'nın dört bir yanından gelen öğrencileri ağırladı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Avrupa Öğrencileri Derneği organizasyonu ile gelen öğrencileri antik kentin kapısında karşıladı. Efes Antik Kenti içinde gençlere rehberlik eden Başkan Sengel, ilçenin tarihi güzelliklerini anlattı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Avrupa'nın dört bir yanından ilçeye gelen gençlere Efes Antik Kenti'nde eşlik etti. Antik kent içinde gençlere rehberlik eden Sengel, ilçenin tarihi güzelliklerini anlattı. Gençlere İngilizce sohbet eden Sengel, şunları söyledi:

"Avrupa'nın dört bir yanından gelen gençler, ilham veren kent Efes Selçuk'ta buluştu. 8 bin 600 yıllık tarihe sahip Efes Selçuk'un belediye başkanı olarak Avrupalı gençleri ağırlamak büyük onur. Dünyamızın barışa ve refaha en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde İtalya, Rusya, Hollanda, İspanya, Azerbaycan, Gürcistan, Polonya ve Belçika'dan onlarca genci bir arada görmek geleceğe dair umudumuzu güçlendirdi. Bu vesileyle dünya kültür başkenti Efes, Meryem Ana Evi, Artemis Tapınağı, İsabey Camii, St. John Kilisesi, Antik Su Kemerleri ve Şirince Köyü gibi değerlere sahip ilham veren kent Efes Selçuk'a herkesi davet ediyorum. Efes Selçuk'un da bir an önce daha büyük gençlik buluşmalarına ev sahipliği yapmasını temenni ediyorum. Ulu Önderimiz ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi; biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir."

Başkan Ceritoğlu Sengel ile antik kenti gezen gençler daha sonra rehber eşliğinde Efes Selçuk'un tarihi destinasyonlarını, Selçuk Efes Kent Belleği'ni ve Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü de ziyaret etti.

ANKA / Yerel