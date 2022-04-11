Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor - Haberler

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Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalarına kurduğu geleneksel iftar sofraları, binlerce vatandaşı bir araya getirmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalarına kurduğu geleneksel iftar sofraları, binlerce vatandaşı bir araya getirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yemekhanesinde özenle hazırlanan yemeklerle kurulan iftar sofraları vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Kemer Mahallesi'nde yapılan iftar programına Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ile birlikte katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, önce yemek servisinde bulundu ve ardından vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştı. Bereketli iftar sofralarında vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, "İftar sofralarında vatandaşlarımızla buluşup, Ramazan ayının huzurlu havasını birlikte paylaşıyoruz. Genci yaşlısı binlerce vatandaşımızın bu sofralarda bir araya gelmesi bizleri çok mutlu ediyor. Tüm vatandaşlarımızı kurduğumuz bu iftar sofralarında buluşmaya davet ediyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor

Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor

Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor

Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor

Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Kemer, Aydın, İftar, Yerel, Haberler

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