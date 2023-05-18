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Başkan Çerçioğlu'nun '19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Başkan Çerçioğlu'nun '19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Yerel Haberler

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çerçioğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tarihteki en büyük özgürlük mücadelelerinden birisi bu topraklarda yaşandı. Her vatan evladının destek verdiği bu mücadele sayesinde bugün vatanımızda o günkü coşku ve umudu inançla yaşamaya devam ediyoruz. İstiklal mücadelesine ilk adımın Samsun'dan atıldığı 19 Mayıs, aynı zamanda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'doğum günüm' dediği tarihtir. O, işte böylesi önemli bir günü gençliğe armağan etmiştir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Gençlik Spor Yerel Haberler

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