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Başkan Çerçioğlu, iftar sofrasında öğrencilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Çerçioğlu, iftar sofrasında öğrencilerle buluştu

Ramazan'da kentin her yerinde iftar çadırları kuran Aydın Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini de unutmadı.

AYDIN (İHA) - Ramazan'da kentin her yerinde iftar çadırları kuran Aydın Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini de unutmadı. İftarını öğrencilerle birlikte açan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, her zaman gençlerin yanında olacaklarını söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, son dönemde ekonomideki kötüye gidişten en çok etkilenen öğrenciler için iftar sofraları kuruyor. Ekonomik olarak zorlanan öğrencilerin iftarını açmaları için kurulan sofralardan her gün binlerce öğrenci faydalanıyor. Gençlerle iftar sofrasında bir araya gelen Başkan Çerçioğlu, geleceğimiz olan gençlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Aydın'da hiç kimse soğuktan üşümez, hiç kimse yatağa aç girmez; çünkü biz varız, Aydın Büyükşehir Belediyesi var. İftar sofralarımız Aydın'da yaşayan herkese açık. Biliyoruz ki öğrencilerimiz de özellikle son dönemde ekonomik olarak zorlanıyorlar. Onlar bizim geleceğimiz ve biz daima onların yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu, iftar sofrasında öğrencilerle buluştu

Başkan Çerçioğlu, iftar sofrasında öğrencilerle buluştu

Başkan Çerçioğlu, iftar sofrasında öğrencilerle buluştu

Başkan Çerçioğlu, iftar sofrasında öğrencilerle buluştu

Başkan Çerçioğlu, iftar sofrasında öğrencilerle buluştu

Başkan Çerçioğlu, iftar sofrasında öğrencilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Aydın, İftar, Yerel, Haberler

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