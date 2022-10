Aydın yerel haberi: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Çocukları Ağırladı

Aydın haberine göre Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde çocukları Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ağırladı. Başkan Çerçioğlu, “Hayatı can dostlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Onların da hakları olduğunu unutmamalıyız” dedi.

Başkan Çerçioğlu, Aydın'da çeşitli okullarda eğitim gören çocukları, Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir etti.

Çocuklara çeşitli armağanlar da takdim eden Başkan Çerçioğlu, genç nesille birlikte can dostları kucaklamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Hayvan sevgisinin çocuk yaşlarda aşılanması gerektiğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Can dostlarımızı korumak ve haklarına sıkı sıkıya sahip çıkmak hepimizin görevi. Bu farkındalığı da okullarımızda, evimizde, yaşam alanlarımızda çocuklarımıza vermeliyiz. Her canlının sevgi ve şefkatle yaşaması dileğiyle, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır sürdürdüğü "Satın alma, sahiplen" kampanyasını hatırlattı. Çerçioğlu, Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde her türlü bakımları yapılan can dostların sahiplendirilmeye devam edildiğini belirtti.