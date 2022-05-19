Başkan Çerçioğlu bayram coşkusuna ortak oldu - Haberler

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Başkan Çerçioğlu bayram coşkusuna ortak oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Çerçioğlu bayram coşkusuna ortak oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi otobüsüyle marşlar eşliğinde şehir turu yapılırken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da vatandaşların bayram coşkusuna ortak oldu ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Şehir turuna yüzlerce bisikletli de katılırken vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Çerçioğlu'na vatandaşlar da balkonlarında ellerinde bayraklarla, Atatürk posterleriyle ve alkışlarla karşılık verdi. Başkan Çerçioğlu "103 yıl önce bugün kurtuluş mücadelesinin ateşi yanmaya başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle anarak bayramımızı coşku içerisinde kutluyoruz. O günkü inanç ve kararlılığı bugün de içimizde taşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Büyükşehir Belediyesi, Bayram, Aydın, Yerel, Haberler

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