Aydın'ın Lgs Birincileri, Belediye Başkanı Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'ın Lgs Birincileri, Belediye Başkanı Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Aydın'ın Lgs Birincileri, Belediye Başkanı Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti

2022 Yılı Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) birinci olan Aydınlı gençler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

2022 Yılı Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) birinci olan Aydınlı gençler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

LGS sınavında birinci olan Söke'den Hakkı Ayaz Baz, Efeler'den Kerem Kılcı ve Kuyucak'tan Enes Doğanlı, Başkan Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Gençleri başarılarından dolayı kutlayan Başkan Çerçioğlu, gençlerin gelecekte de Aydın'ın adını her yerde duyurmaları temennisinde bulundu. Gençlerle sohbet eden Başkan Çerçioğlu, her zaman gençlerin yanında olacaklarını, daha da başarılı olmaları için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Başkan Çerçioğlu, gençlere birer adet elektrikli scooter da armağan etti.

ANKA / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title