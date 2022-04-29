Başkan Çerçioğlu aile hekimlerini ağırladı - Haberler

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Başkan Çerçioğlu aile hekimlerini ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Çerçioğlu aile hekimlerini ağırladı

Aydın Aile Hekimleri Derneği, dernek başkanı Nebi Sökmen önderliğinde Başkan Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

AYDIN (İHA) - Aydın Aile Hekimleri Derneği, dernek başkanı Nebi Sökmen önderliğinde Başkan Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette dernek başkanı Sökmen ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Çerçioğlu'na başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Başkan Çerçioğlu ise sağlık personelinin öneminin pandemi sürecinde daha da belirginleştiğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, Sökmen ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın, Yerel, Haberler

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