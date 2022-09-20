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Başkan Çerçi'den Başkan Ergün'e kırmızı dipli mumla güreş daveti

Yerel Haberler

Başkan Çerçi'den Başkan Ergün'e kırmızı dipli mumla güreş daveti

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek, bu yıl 7'ncisini düzenleyecekleri 'Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet amaçlı kırmızı dipli mum takdim etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek, bu yıl 7'ncisini düzenleyecekleri 'Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet amaçlı kırmızı dipli mum takdim etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Grup Başkanvekili Dilşat Ulaş'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Mehmet Çerçi, Başkan Cengiz Ergün'ü, bu sene 7'ncisi düzenlenecek olan Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet etti. Başkan Çerçi, davet anlamını taşıyan kırmızı dipli mumu Başkan Cengiz Ergün'e takdim etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cengiz Ergün Yunusemre Manisa Yerel Haberler

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