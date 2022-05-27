Başkan Çerçi Akgedik'te vatandaşlarla buluştu - Haberler

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Başkan Çerçi Akgedik'te vatandaşlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Çerçi Akgedik'te vatandaşlarla buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Akgedik Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Akgedik Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerine Akgedik Mahallesi ile devam etti. Cuma namazının ardından Akgedik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mehmet Çerçi, onların taleplerini dinledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Çerçi'ye ziyarette AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, meclis üyeleri, daire müdürleri ve partililer eşlik etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Çerçi, Yunusemre, Cuma, Yerel, Haberler

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