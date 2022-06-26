Başkan Cemil Tugay'a Özel Ödül

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Sıfır Ayrımcılık Derneği'nin verdiği Sağlık Politikaları Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen, Roma Active Albania ve ERGO Network ortaklığında yürütülen ve Sıfır Ayrımcılık Derneği'nin Türkiye yürütücüsü olduğu "Batı Balkanlar ve Türkiye'de Roman Kadınının Değişim Gücü" projesi çerçevesinde düzenlenen En Roman Dostu Belediye Kampanyası'nın ödül töreni İstanbul'da yapıldı.

En Roman Dostu Belediye Başkanı ödülü ve Sıfır Ayrımcılık Derneği Özel Ödülleri için ödülleri için belediye başkanları İstanbul'da bir araya geldi. Proje kapsamında ödül almaya hak kazanan 8 belediye başkanı seçildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Sıfır Ayrımcılık Derneği Sağlık Politikaları Özel Ödülü almaya laik görüldü.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Ödül töreninde konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka'da kurulan Roman Kooperatifi'nden bahsetti. Başkan Tugay, ayrıca Roman toplumunun güçlenmesinin tek yolunun siyaseten güçlenmesinden ve birlik ve beraberliğinden geçtiğini dile getirdi. Sivil toplum kuruluşlarının da önemine değinen Tugay, "Roman sivil toplum kuruluşları ne kadar aktif olursa, Roman toplumuna o kadar fayda üretecektir. Karşıyaka belediyesi olarak başta eğitim olmak üzere ilçemizdeki roman sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Tugay, Roman toplumunun kalkınmasında gençlere de büyük görev düştüğünü vurguladı.

KAMPANYA NEYİ HEDEFLİYOR?

Romanlar hakkında farkındalık yaratmak, yaklaşımları değiştirmek ve engellerin aşılmasına katkı sağlamayı amaçlayan kampanya ile belediyeler ve Roman toplumunun nasıl bir araya gelebileceği ve eşit düzeyde diyalog kurabileceği hakkında toplulukların görüşlerini hayata geçirmesine yardımcı olmak hedefleniyor.

ANKA / Yerel