Başkan Çelik, final öncesi Kayserispor'u ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Çelik, final öncesi Kayserispor'u ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Çelik, final öncesi Kayserispor'u ziyaret etti

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, Yukatel Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşılaşacağı Sivasspor maçı öncesinde Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Teknik Direktör Hikmet Karaman'ı ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, Yukatel Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşılaşacağı Sivasspor maçı öncesinde Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Teknik Direktör Hikmet Karaman'ı ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik ve yönetimi, Türkiye Kupası finali öncesinde Kayserispor tesislerini ziyaret etti. Başkan Çelik, "Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupasında Final Mücadelesinden kupayı alarak şehrimize döneceğine inandığımız Yukatel Kayserispor Kulübümüzü İl yöneticilerimizle birlikte ziyaret ettik. Sağlıklı nesillerin yetişmesi açısından önemli bir örnek teşkil eden, şehrimizin ön sıralarda ki değerlerinden biri olan kulübümüzü ziyaretimiz sırasında, kulüp başkanımız Berna Gözbaşı hanımefendi ve takımımızın başarılara imza atan Teknik Direktörü Hikmet Karaman hocamızla Türk Futbolu hakkında verimli bir sohbet gerçekleştirdi" dedi.

Final maçından kupanın Kayseri'ye geleceğine inandığını kaydeden Çelik, "Perşembe günü oynanacak olan Final maçından kupa ile döneceğimize olan inancımla takımımızın yanında ve her an destekçisi olduğumuzu ifade ediyor, başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Kupası, Ülkü Ocakları, Kayserispor, Kayseri, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title