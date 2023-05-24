Başkan Çalkaya, vatandaşları oy kullanmaya davet ediyor

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, kapı kapı gezerek vatandaşları cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmaya davet ediyor. Başkan Çalkaya, "Bu seçimlerde en büyük görev annelere düşüyor. Kız çocuklarımız için sandığa gidip tercihimizi demokrasiden yana kullanmalıyız" diye konuştu.

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kalırken, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da kapı kapı gezerek vatandaşlarla görüşmeler yapıyor. Özellikle ilk turda sandığa gitmeyen vatandaşlar ile görüşen Başkan Fatma Çalkaya, milli iradenin sandığa tam olarak yansıması için oy verme oranının artması gerektiğini ifade etti.

İlk turda Balçova'da oy kullanma oranının yüzde 91 gibi rekor bir oranla gerçekleştiğini aktaran Başkan Fatma Çalkaya, "İlçemizde demokrasi vurgusunu ön plana çıkaran Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 75 oranında oy çıktı. Biz ikinci turda bu katılım ve oy oranlarının artması için çaba sarf ediyoruz. Bunun için de en duyarlı kesim olan kadınlarla daha çok görüşmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023