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Başkan Büyükkılıç: "Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi'ni açıyoruz"

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile hayata geçirilen Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışını yarın gerçekleştireceklerini duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile hayata geçirilen Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışını yarın gerçekleştireceklerini duyurdu. Başkan Büyükkılıç, "Modern anlamda hizmet binası Yeşilhisar'ımızda okuyucularımızın hizmetine sunuldu. Açılışımızı da gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Kayseri'yi kütüphaneler şehri yapma hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında Kayseri'ye yakışacak yeni bir kütüphane projesi daha hayata geçiyor. Bu çerçevede 2021 yılında yıkılan ve yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi, 19 Aralık Salı günü açılacak.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayserilileri kitapları karıştırmaya, hatta kitap kurdu olmaya yönlendirmek gayesiyle, hem merkezde hem de ilçelerde kütüphaneler açmaya teşvik ettiklerini, kütüphane sayısını ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda her geçen gün arttırmaya gayret ettiklerini ifade etti.

"Bir taraftan yeni kütüphaneler inşa ediyor, diğer taraftan yenilerini açıyoruz"

Bir taraftan yeni kütüphaneler inşa ettiklerini, bir taraftan da kütüphanelerin tefrişatını yapmaya ve içerisini kitaplarla donatmaya devam ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şükürler olsun kütüphane sayımızı ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda her geçen gün arttırmaya gayret ediyoruz, bunun da meyvelerini alıyoruz. 1000 kişilik Merkez Halk Kütüphanesi, 200 kişilik Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, 300 kişilik Sezai Karakoç Kütüphanesi, 300 kişilik Şehir Kütüphanesi, 400 kişilik Beyazşehir Halk Kütüphanesi, 250 kişilik Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, 200 kişilik Argıncık Semt Kütüphanesi ve 300 kişilik Mevlana Kütüphanesi'nin ardından 800 kişilik Erkilet Kütüphanemiz, Halit Özkaya Kütüphanesi 450 kişi, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu 250 kişi ile tüm Kayseri'yi okuyan ve okutan bir şehir haline getiriyoruz. Yine 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine 6 bin 100 metrekarelik klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanmış ortak buluşma alanlarını da içeren devasa İl Halk Kütüphanesi tamamlanma aşamasına geldi."

Yeni kütüphanenin açılışı yarın yapılıyor

2021 yılı Ağustos ayında yıkılan ve yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşilhisar'da ortaklaşa yapmış olduğu kütüphane projesinin Ekim 2023 yılında tamamlandığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, modern anlamda hizmet binasının okuyucuların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, kütüphanenin 19 Aralık Salı günü saat 14.00'te resmi törenle açılışının yapılacağını duyurdu.

Yeşilhisar İlçe Kütüphanesi'nde neler var?

810 metre alana sahip olan yeni hizmet binası 16 bin 300 adet basılı yayın, 7 adet okuyucu bilgisayarı 29 adet süreli yayın ve 7 kişilik personel kadrosu ile haftanın altı günü olmak üzere 8: 30-20: 00 saatleri arasında okurlara hizmet veriyor. İnternet Erişim Salonu, 7 adet okuyucu bilgisayarı mevcut olan kütüphanede 36-60 ay çocuklar için kreş bulunuyor. Yeşilhisar İlçe Kütüphanesi'nde güncel yayınlar bölümü, süreli yayınlar, ödünç verme birimi bulunuyor. Kitap Kafesi ve Cep Sineması bölümleri de olan kütüphanede teras, çatı katı ve etkinlik salonu da yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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