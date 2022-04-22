Başkan Büyükkılıç'tan özel çocuklarla 23 Nisan kutlaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılarak, bu özel günü özel çocuklarla birlikte kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Özderici ailesi işbirliği ile hayata geçirilen Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen 23 Nisan kutlamalarına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları ile özel çocuklar ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden 10 yaşındaki Mehmet Emin Özcan mikrofonu eline alarak, özel çocukların daha çok ilgi, eğitim, saygı ve sevgi istediklerini belirtip, bir ülkenin mutluluğunun ve geleceğinin o ülkenin çocukların mutluluğu ve başarısı ile ilgili olduğunu, vatanlarını ve bayraklarını çok sevdiklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, "Yavrularımızın 23 Nisan bayramını tebrik ediyorum. Dünyada çocuklarına bayram ilan edilen başka bir ulus yok. O açıdan Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e çocuklarımıza böyle bir bayramı armağan ettiği için minnet duyuyoruz" dedi.

23 Nisan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. Yılı'nın Kuruluş Yıldönümü olduğunu, 2023 yılında da Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılını kutlanacağını hatırlatan Büyükkılıç, "Kayserimiz ayrı bir güvenli limandır. Kurtuluş Savaşı'nda bu mücadelede en çok yer alan Anadolu şehridir. Kayseri Lisesi Taş Mektep diye bilinen bu lisemizin son sınıf öğrencileri Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olmuş ve mezun verememiş bir lisedir. Kayseri'mizin bu mücadelelerdeki yeri ayrı, çocuklarımıza bu duyguları, bu düşünceleri mutlaka yerleştirmemiz, onlara öğretmemiz ve paylaşmamız gerekiyor" diye konuştu.

Program çerçevesinde özel çocuklar, 23 Nisan'a özel şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek, doyasıya eğlendi. Çocuklara şeker ikram eden ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükkılıç, ayrıca Yasin Gaygısız tarafından hazırlanan sergiyi de gezerek, sergi hakkında bilgiler aldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel