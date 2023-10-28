Başkan Büyükkılıç'tan müjde: "Yeni tramvay hattı, 4 gün boyunca ücretsiz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım konforunu artıran raylı sistemin 5'inci etabı olan Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı arasında doğrudan ulaşım sağlayacak hatta yeni açılan istasyonlardan yapılan binişlerin 4 gün boyunca ücretsiz olduğunu açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım konforunu artıran raylı sistemin 5'inci etabı olan Talas Mevlana Mahallesi- Cumhuriyet Meydanı arasında doğrudan ulaşım sağlayacak hatta yeni açılan istasyonlardan yapılan binişlerin 4 gün boyunca ücretsiz olduğunu açıkladı.

Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı hattı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özheseki'nin vatman koltuğuna oturup, ilk sürüşü yapmasıyla hizmet vermeye başlarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'tan o bölgeye bir müjde geldi. Başkan Büyükkılıç, yeni T4 hattını kullanacak olan vatandaşların 28 Ekim Cumartesi gününden itibaren 4 gün boyunca tramvay seferlerini ücretsiz kullanacağını duyurdu.

"Yeni T4 hattımız, 4 gün boyunca ücretsiz"

Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yolları ve ulaşım ağıyla örnek gösterilen iller arasında bulunan Kayseri'yi, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayserili bizi seven, güvenen hemşehrilerimize ne yapsak az. Kentin ulaşım konforunu arttıran raylı sistemimizin 5'inci etabı olan Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı hattı hayırlı, uğurlu olsun. Bu hattımız, Talas ilçesinin yaklaşık 85 bin nüfuslu Mevlana Mahallesi'ne konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti verecek. Yeni T4 hattımıza yeni açılan istasyonlardan yapılacak binişler 4 gün boyunca ücretsiz olacak. Şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yeni hatta ayrıca çevre dostu enerji kullanmasını sağlayacak motor ve hareket aksamlarının yanı sıra, ergonomik, konforlu ve engelli dostu tasarımlarla, üç aşamalı üstün konforlu koltuklar, koltuk döşemelerinde Erciyes motifleri kullanılan sarı kırmızı renkli yeni tramvayların da hizmet vereceğini söyledi.

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlara, milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - KAYSERİ