Başkan Büyükkılıç'tan Kahramanmaraş çıkarması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Büyükkılıç'tan Kahramanmaraş çıkarması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Büyükkılıç'tan Kahramanmaraş çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği toplantısı için gittiği Kahramanmaraş'ta Şairler Tepesi, Kahramanmaraş Kalesi ile Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Kütüphanesi'ni gezdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği toplantısı için gittiği Kahramanmaraş'ta Şairler Tepesi, Kahramanmaraş Kalesi ile Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Kütüphanesi'ni gezdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Tarihi Kentler Birliği toplantısı için gittiği Kahramanmaraş'ta bir dizi ziyaret ve gezilerde bulundu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Tarihi Kentler Birliği 2022 Yılı Meclis Olağan 1'inci Toplantısı'na katılan Başkan Büyükkılıç, gerçekleştirilen toplantının ardından Kahramanmaraş Kalesi ile Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Kütüphanesi'ni gezerek, incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş gezisi sırasında Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle de karşılaşan Büyükkılıç, gençlerle keyifli bir memleket sohbeti etti. Başkan Büyükkılıç, ev sahipliğinden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür ederek, "Ülkemizin her yeri her şehri ayrı güzel. Kurtuluş Savaşı'nda "Kahraman" unvanını alan Maraş'ımız da bu güzel şehirlerimizden bir tanesi" dedi.

Tarihi Kentler Birliği Kahramanmaraş Buluşması çerçevesinde Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi projesi ile 'El Sanatları ve Zanaat Müzeleri' kategorisinde hak ettiği ödülü Tarihi Kentler Birliği'ne başkanlık eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün elinden almıştı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Memduh Büyükkılıç Kahramanmaraş Edebiyat Kayseri Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title