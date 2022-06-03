Başkan Büyükkılıç'tan Gültepe esnafına ziyaret - Haberler

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Başkan Büyükkılıç'tan Gültepe esnafına ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Büyükkılıç'tan Gültepe esnafına ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gültepe Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gültepe Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ile birlikte Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde esnafları ziyaret etti, onların taleplerini dinledi. Esnaflara işlerinde helalinden bol kazanç dileyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla da sohbet ederken, Kayserililer de Büyükkılıç'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkürlerini iletti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, insanlara hizmet etme sevdalısı bir anlayışta olduklarını dile getirerek, hizmetlerini sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, "Biz esnaf dostu bir belediyeyiz. Kayseri esnaf şehridir. Bu çerçevede helal rızık peşinde koşan Gültepe Mahallesi'ndeki esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulunduk. Allah tüm esnaf kardeşlerimizin kazancına Halil İbrahim bereketi versin" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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