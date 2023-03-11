Başkan Büyükkılıç'tan Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin merkezi olarak nitelendirilen Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin merkezi olarak nitelendirilen Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, sık sık esnafların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ederken, bu çerçevede Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Meydan'da tarihi Kayseri Kalesi'nin karşısında bulunan esnafları ziyaret eden Büyükkılıç, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Esnaflar ve vatandaşlar da sıcak ve samimi ilgi gösterdikleri Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla ve esnaflarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükkılıç'a esnaf ziyaretleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal da eşlik etti. - KAYSERİ