Başkan Büyükkılıç'tan Başhekim Koyuncu'ya 'hayırlı olsun' ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Büyükkılıç'tan Başhekim Koyuncu'ya 'hayırlı olsun' ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Büyükkılıç'tan Başhekim Koyuncu'ya 'hayırlı olsun' ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başhekim Doç. Dr. Serhat Koyuncu, Başkan Büyükkılıç'ı Başhekimlik kapısında karşılarken, Büyükkılıç, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına da kolaylıklar diledi. Başkan Büyükkılıç, başhekimlik makamındaki ziyarette yaptığı konuşmada, "Allah utandırmasın. Uyum kültürü içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize armağan ettiği hastanede, meslektaşlarımızla birlikte kardeşlerimizi Mevla'm mahcup etmesin" diye konuştu.

Başhekim Koyuncu'ya yeni görevinde kolaylıklar ve başarılar dileyen Büyükkılıç, "Gönüllerde yer edecek hizmetlerde sizleri, bizleri buluştursun" dedi. Başhekim Koyuncu ise, "Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. İnşallah muvaffak oluruz, Allah hayırlı işler yapmayı nasip etsin" temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ziyarette bulunan aile hekimleri ile de bir süre görüştü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Memduh Büyükkılıç Şehir Hastanesi Kayseri Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title