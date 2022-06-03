Başkan Büyükkılıç'tan 2022 yılı 'Yatırım Değerlendirme Zirvesi' - Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları ile birlikte 2022 yılı yatırım değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan anlayış içerisinde çalışan, 2021 yılında sadece yerel yönetimlere değil, gastronomiden turizme, sağlıktan eğitime ve spordan ekonomiye kadar birçok yatırımı Kayserililerin hizmetine sunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında da hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleşen yatırım değerlendirme zirvesine Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Ali Hasdal ve daire başkanları katıldı. Yatırım toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, 2021 yılında Türkiye genelinde büyükşehirler arasında yatırım lideri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında da yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak anılması için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 2022 yılında yine yatırımdan yatırıma koşan anlayış içerisinde yapacağı projeleri bu süreç içerisinde 'hangi aşamadayız, önümüzdeki aylarda nasıl bir yol izlememiz gerekir' mantığı içerisinde değerlendirme çalışmasını yaptık" dedi.

Tüm birimlerle yaptıkları değerlendirme sonrası kararları hayata geçirecek şekilde değerlendirme yaptıklarını belirten Büyükkılıç, "Büyükşehirler arasında yatırıma en çok pay ayıran bir belediye olarak inşallah yine 2022 yılında anılmayı bekliyor, şehrimizin hem imarlaşma hem şehircilik açısından daha güzel hizmetlerle buluşması anlayışı içeresinde ekiplerimizin yapacağı çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel